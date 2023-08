Guelmim-Oued Noun : 423 nouvelles entreprises créées au cours du premier semestre 2023

La région de Guelmim-Oued Noun enregistre la création de 423 entreprises durant les six premiers mois de l’année 2023, selon les données récemment publiées par l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).

Lire aussi | Fondation OCP : la dimension humaine du géant mondial des phosphates

L’analyse sectorielle montre que le secteur du commerce est en tête avec une part prédominante de 51,15 % des entreprises nouvellement établies, suivi des domaines de la construction et de l’immobilier (13,45 %), les services divers (11,33 %), les transports (9,03 %), l’hôtellerie et la restauration (6,19 %), l’industrie (5,49 %), l’agriculture et la pêche (1,77 %), les activités financières (1,06 %) et enfin, le secteur des technologies de l’information et de la communication (0,53 %).

Comparé au mois de mai de cette année, le mois de juin a vu la création de 99 nouvelles entreprises dans la région de Guelmim-Oued Noun, dont 29 appartiennent à des personnes morales et 70 sont le fruit d’initiatives individuelles.

Lire aussi | Inflation : la hausse des prix reprend

À l’échelle nationale, le premier semestre de 2023 a été marqué par la création de 49.145 nouvelles entreprises. Parmi elles, 33 565 sont des personnes morales tandis que 15 580 sont des entreprises individuelles. Parmi les régions du royaume, c’est Casablanca-Settat qui arrive en tête en termes de nouvelles entreprises créées avec un total de 14 272 unités. Elle est suivie par Tanger-Tétouan-Al Hoceima (7 268), Rabat-Salé-Kenitra (5 777), Marrakech-Safi (4 887), Fès-Meknès (3 507), Souss-Massa (3 099), l’Oriental (3 046), Laâyoune-Sakia El Hamra (2 491), Draâ-Tafilalet (1 619), Beni Mellal-Khenifra (1 563) et Dakhla-Oued Eddahab (1 193).

Lire aussi | MFM-Décryptage : Le surpeuplement carcéral, une responsabilité commune…

Ces chiffres témoignent de l’élan entrepreneurial qui anime le Maroc, avec des pôles tels que Guelmim-Oued Noun jouant un rôle significatif dans la dynamique de création d’entreprises du pays.