Hamid Bentahar rempile à la tête de la Confédération nationale du tourisme

Lors de l’Assemblée Générale élective de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT) tenue à Marrakech, Hamid Bentahar a été réélu Président pour un nouveau mandat de trois ans. Othmane Ibn Ghazala a également été élu Vice-Président Général.

La réélection de Hamid Bentahar s’inscrit dans la continuité de son précédent mandat, au cours duquel la CNT a œuvré pour renforcer et unifier le secteur touristique marocain. Sa stratégie a reposé sur trois principes fondamentaux : Co-Construction, Compétitivité et Durabilité, avec une approche basée sur la Résilience, la Relance et la Réinvention. Cette orientation a permis à la CNT de contribuer aux avancées du secteur, notamment dans un contexte de crise mondiale.

Lire aussi | Cap Hospitality: Attijariwafa bank réaffirme son engagement aux côtés des hôteliers

Lors de son discours, Hamid Bentahar a souligné l’importance de la mobilisation des acteurs clés du tourisme pour repositionner le Maroc comme une destination incontournable. Il a mis en avant la collaboration entre les secteurs public et privé, qui a permis de définir une stratégie innovante, orientée vers le développement durable.

En l’absence de nouvelles candidatures suite à l’appel lancé en août dernier, le Conseil d’Administration de la CNT a approuvé à l’unanimité la proposition de renouveler le mandat du bureau sortant. Cette décision a été confirmée par l’Assemblée Générale.

Lire aussi | Liaison aérienne Montréal-Marrakech. Une ligne directe dès juin 2024

Pour son nouveau mandat, Hamid Bentahar a insisté sur la nécessité de poursuivre le travail collectif pour atteindre les objectifs fixés par la Feuille de route 2026, en particulier en matière de création d’emplois, de soutien aux entreprises touristiques et de rapatriement des devises.