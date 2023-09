Il y a 63 ans, Agadir fut quasiment réduite en ruines

Lire aussi | Séisme au Maroc. Le Roi Mohammed VI préside une séance de travail, décrète un deuil national de 3 jours [Cabinet royal]

A 23h40, un bruit assourdissant déchira le calme, accompagné de secousses ressenties à des dizaines de kilomètres plus loin remuant la paisible kasbah et les quartiers modernes au-delà des murailles, plongeant la ville dans un chaos total. Des rugissements assourdissants secouèrent la cité, et la terre se mit à trembler de manière terrifiante. Les rues se muent en ruines, et plusieurs milliers d’habitants d’Agadir, ainsi que tous les malheureux visiteurs, commerçants et touristes qui avaient choisi ce funeste moment pour venir dans cette ville accueillante, perdirent la vie enterrés sous les décombres.

En un clin d’oeil, des secousses sismiques, bien que d’une magnitude de 5,7 sur l’échelle de Richter, bien inférieure à celles du vendredi 8 août 2023, transformèrent chaque coin de la ville paisible en un amas de débris. Deux tiers de la capitale du Souss furent réduits à néant.

Cette catastrophe a entrainé la perte de 12.000 vies et fit des milliers de blessés, dont plusieurs se trouvaient dans un état critique. Le tremblement de terre d’Agadir allait rester à jamais l’incident le plus dévastateur de l’histoire contemporaine du Royaume chérifien.