L’accès au financement bancaire a été qualifié de « normal » par 75% des industriels marocains et de « difficile » par 16% au cours du quatrième trimestre 2024 (T4-2024), selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Par secteurs, ces parts se situent respectivement à 93% et 7% dans l’ »agroalimentaire », à 89% et 11% dans la « chimie et parachimie », à 63% et 36% dans la « mécanique et métallurgie » et à 50% et 31% dans le « textile et cuir », ressort-il des résultats trimestriels de l’enquête de conjoncture menée par BAM.

Le coût du crédit aurait été, au T4-2024, en stagnation selon 87% des entreprises et en baisse selon 10%. Cette dernière proportion atteint 19% dans l' »agroalimentaire » et 8% dans la « mécanique et métallurgie ».

En revanche, les industriels indiquent un coût de crédit en stagnation dans la « chimie et parachimie » et dans le « textile et cuir ».

S’agissant des dépenses d’investissement, elles auraient augmenté, d’un trimestre à l’autre, selon les industriels, et ce dans toutes les branches à l’exception de la « mécanique et métallurgie » où elles auraient plutôt stagné. Ces dépenses auraient été financées à hauteur de 67% par des fonds propres et 33% par crédit.

Pour les trois prochains mois, les industriels anticipent une hausse des dépenses d’investissement dans l’ensemble des branches d’activité