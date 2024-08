Jamal Berraoui : un bon cœur s’en va

Une voix vient de s’éteindre. Celle d’un homme qui a toujours essayé de dénoncer l’injustice.

Jamal Berraoui, un homme de raison mais aussi et surtout de cœur, est un humaniste sincère. C’est cette image que gardent et garderont sa petite et grande famille, ses camarades, ses amis … Forgé par la réalité, il a toujours été allergique aux dogmes. Préférant le droit à l’erreur plutôt que les « certitudes toutes faites », il a toujours préféré s’aventurer dans les zones les plus complexes de la vie sociale, avant de tenter d’interpréter, avec une constante prudence.

Avec un langage simple, il essayait de communiquer ce qu’il a pu décortiquer et de transmettre ce qu’il a essayé de comprendre. C’est avant tout un journaliste autodidacte forgé dans le réel et constamment assoiffé de lumière, sans jamais prétendre être dans le « vrai ». Il est considéré, à juste titre, comme une école, un modèle, une source d’inspiration. « Palestinien jusqu’à la moelle épinière », il puise ses convictions d’une réalité historique, d’une injustice concrètement vécue et subie par un peuple. Pour J. Berraoui, il est impossible de prétendre être libre, en tant que nation ou individu, lorsque d’autres êtres humains sont privés de leurs droits humains les plus élémentaires. J. Berraoui est aussi un patriote sincère qui n’est jamais tombé dans le piège du nationalisme chauviniste. C’est aussi un « produit du terroir », de cette ville de l’Atlantique qu’est Asfi, connue pour son militantisme et son histoire riche de résistances et de luttes pour un Maroc solidaire où règnent la liberté et le respect de la dignité humaine.

Cher Jamal, tu nous as quittés physiquement. Mais tu resteras toujours présent, vivant, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans notre volonté et dans nos engagements à continuer le chemin, celui de l’espoir.

Toute l’équipe des Editions de la Gazette et du site de Challenge présente ses sincères condoléances à la famille de notre très cher défunt. Paix en son âme.