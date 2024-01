La grève des agriculteurs en France a-t-elle des conséquences sur les exportations marocaines de fruits et légumes?

Alors que des vidéos circulent sur le web montrant des camions de fruits et légumes pris d’assaut par des agriculteurs français en colère, Lahoucine Adardour, président de la FIFEL, rassure.

La France est frappée depuis plusieurs jours par un important mouvement social mené par les agriculteurs. La grève a atteint son paroxysme ce lundi avec le blocage de la capitale, Paris. Plusieurs vidéos, notamment filmées par des camionneurs marocains, montrent des camions transportant des fruits et légumes pris d’assaut par des manifestants en colère qui n’hésitent pas à détruire la marchandise transportée par ces véhicules.

Lire aussi | Maroc-Mauritanie : Les exportateurs marocains face à une hausse spectaculaire de 171% des taxes douanières au passage de Guergarat

Contacté par Challenge.ma, Lahoucine Adardour, président de la FIFEL (Fédération Interprofessionnelle Marocaine de production et d’exportation des Fruits et Légumes), ne nie pas que ces blocages ont des conséquences sur la circulation des camions affrétés par les exportateurs marocains. « Plusieurs de nos clients souffrent. Beaucoup de nos marchandises sont soit détruites soit devenues impropres à la consommation à cause de l’immobilisation des véhicules », réagit Adardour qui déplore ainsi des « pertes ».

Des discussions avec la Mauritanie

Notre source tient tout de même à éviter toute dramatisation. Selon lui, il n’y a aucun risque que les exportateurs marocains perdent des clients. « Il y a des contrats saisonniers qui lient au préalable les exportateurs marocains et leurs clients européens », assure-t-il, ajoutant que si pertes financières il y a, celles-ci seront compensées par les assurances. « Tout dépend des contrats signés entre les deux parties », souligne-t-il.

Lire aussi | Soutien à l’essor des coopératives agricoles. Exonération de TVA étendue aux services

Également interrogé sur la récente décision des autorités mauritaniennes d’augmenter de 171 % les droits de douane au passage frontalier de Guerguerat, Adardour affirme que le blocage est actuellement à son vingtième jour. Toutefois, « des discussions sont actuellement en cours entre les autorités marocaines et mauritaniennes pour débloquer la situation », révèle-t-il, optimiste, à Challenge.ma.