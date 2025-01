L’ACAPS étudie la possibilité  de rendre obligatoire l’assurance habitation au Maroc

L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) a récemment lancé une étude auprès d’ARM Consultants. L’objectif de cette étude est d’évaluer la faisabilité de l’introduction d’une assurance habitation obligatoire.

Incendies, inondations, dégradations, vols… Autant de sinistres et d’accidents auxquels les propriétaires et locataires sont continuellement exposés. Ces événements malheureux peuvent causer des dommages importants, tant pour l’occupant que pour ses voisins. Prévenir ces risques nécessite de souscrire à une assurance habitation adaptée, permettant de couvrir financièrement les dégâts causés. Au Maroc, l’assurance habitation n’est pas obligatoire. Cependant, il est fortement recommandé d’en souscrire une, que l’on soit locataire ou propriétaire, afin de protéger son logement et ses biens. En cas de sinistre, une telle assurance permet de réaliser de réelles économies en réduisant l’impact financier des dommages.

L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) étudie actuellement la faisabilité de rendre l’assurance habitation obligatoire. À cet effet, l’ACAPS a commandé une étude auprès du cabinet ARM Consultants, spécialisé en ingénierie actuarielle. Cette initiative fait partie d’une stratégie globale visant à renforcer la protection contre les risques liés à l’habitation et à moderniser le cadre assurantiel au Maroc.

Les objectifs de l’étude menée par l’ACAPS

L’objectif principal de cette étude est d’évaluer les besoins réels en matière d’assurance habitation et de dresser un état des lieux des offres existantes sur le marché marocain. L’étude s’inspirera également des expériences internationales pour élaborer une stratégie adaptée au contexte national. Le diagnostic portera sur les risques associés à l’usage des habitations et prendra en compte les impacts économiques et sociaux d’une éventuelle obligation d’assurance.

Parmi les pistes étudiées, des ajustements réglementaires et des mécanismes de contrôle sont envisagés pour garantir une mise en œuvre fluide et inclusive de cette mesure. Ces propositions visent à assurer une transition efficace et équitable vers un système d’assurance obligatoire.

Les offres d’assurance habitation disponibles sur le marché

Actuellement, les produits d’assurance habitation sont proposés sous forme de packages ou d’offres sur mesure, selon les besoins et les moyens des assurés. L’offre de base inclut généralement une couverture contre les incendies, les bris de glace, les inondations et les vols, avec un coût moyen allant de 300 à 500 DH par an. Si l’assuré souhaite ajouter des garanties supplémentaires, la prime peut atteindre 600 DH par an. Une assurance multirisques complète, comprenant des biens mobiliers, des bijoux, des tableaux de valeur, etc., peut coûter jusqu’à 1200 DH par an. Selon la valeur des biens à assurer ou des conditions de couverture négociées, ces montants peuvent monter jusqu’à 3000 ou 4000 DH par an.