Le cabinet d’avocats d’affaires fondé par Yassir Zarhouni a un nouvel associé

Hamza El Hassani a rejoint Yassir Zarhouni en tant qu’associé, inaugurant ainsi un nouveau chapitre pour le cabinet d’avocats d’affaires Zarhouni Law Firm.

Le cabinet fondé par Yassir Zarhouni franchit une nouvelle étape dans son ambition d’évoluer vers un service juridique complet. Son objectif est d’offrir des solutions juridiques globales alliant conseil juridique et solides capacités en matière de contentieux.

Renforcement avec un nouvel associé

Le cabinet d’avocats d’affaires se renforce avec l’arrivée d’un nouvel associé : Hamza El Hassani. Ce dernier apporte une expertise pointue, notamment dans les domaines du M&A, du droit des sociétés et des opérations de capital-investissement. Il intervient également dans des secteurs clés tels que le droit de la concurrence, la protection des données personnelles, le financement et le développement de projets.

Avec cette évolution, le cabinet basé à Casablanca opère un changement de marque et devient désormais « Zarhouni & El Hassani Law Firm ». Jusqu’à présent, le cabinet accompagne dirigeants, entreprises et investisseurs de toutes tailles en matière de conseil, contentieux et arbitrage. En contentieux, il se distingue par sa capacité à traiter des litiges complexes et multipartites, en anglais, français ou arabe.

Une approche intégrée des services juridiques

En réunissant l’expérience diversifiée de Hamza El Hassani et le leadership de Yassir Zarhouni, le cabinet propose désormais une approche intégrée des services juridiques. Ce modèle combiné permet de répondre aux besoins des clients, en facilitant à la fois le conseil proactif et la défense efficace devant les tribunaux ou lors de procédures d’arbitrage.