Laila Benjdia: La poigne de la cheffe

Après avoir obtenu son baccalauréat en section anglaise en 2000, Laila Benjdia a amorcé son parcours académique en se consacrant à la linguistique anglaise à la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Casablanca.

Un cursus d’études supérieures qui s’est soldé en 2004 par l’obtention de sa licence. Toujours est-il qu’elle avait à cœur de s’orienter vers le monde exigeant du commerce international et du business. Pour ce faire, elle a consolidé ses compétences en décrochant un premier master en Management des Entreprises à l’ESCA en 2006, suivi d’un deuxième master en Management Logistique en 2008 au sein de la même faculté.

De quoi lui mettre le pied à l’étrier professionnellement et amorcer sa carrière dans le secteur du commerce international, où elle a rapidement assumé des responsabilités en tant que responsable d’importation d’une société d’import et d’export. Une expérience qui a constitué pour elle un véritable apprentissage en matière d’engagement et de responsabilité, tant sur le plan personnel que professionnel. Ainsi, son intérêt accru pour la logistique l’a ensuite conduite à orienter sa carrière vers cette spécialité.

C’est avec ce bagage professionnel, et surtout grâce à sa capacité à exceller dans des rôles de responsabilité croissante, que Laila Benjdia a rejoint courant 2006 Auto Hall, intégrant l’une des filiales automobiles du Groupe, à savoir Scama-Ford en qualité de Chef de département achat et logistique. Cette transition stratégique a non seulement élargi son champ d’intérêt, mais elle a également renforcé son rôle en tant que leader clé au sein de Scama. Elle y joue d’ailleurs un rôle prépondérant, notamment dans les négociations avec le constructeur et les fournisseurs, dans le suivi des plans d’importation, et collabore étroitement avec le département commercial et marketing pour atteindre les objectifs de vente.

D’aucuns diront dans l’entourage de Laila Benjdia qu’elle constitue une source d’inspiration puissante pour les femmes ambitieuses évoluant dans des secteurs historiquement dominés par des hommes, notamment la logistique.