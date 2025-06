L’Arabie saoudite interdit le travail au soleil du 15 juin au 15 septembre

L’Arabie Saoudite a annoncé, mardi, l’interdiction du travail au soleil du 15 juin au 15 septembre prochains, une mesure qui concerne l’ensemble des entreprises du secteur privé.

Cette décision, qui s’applique entre midi et 15h00, vise à protéger la santé et la sécurité des travailleurs, en les préservant des risques liés à l’exposition directe au soleil et à garantir un environnement de travail sûr et sain, conformément aux normes internationales en matière de santé et de sécurité au travail, indique le ministère des Ressources humaines et du Développement social.

Le ministère a appelé les employeurs à réaménager les horaires de travail en conformité avec cette réglementation, en vue de réduire les risques d’accidents et de maladies professionnelles, de renforcer les mesures de prévention et d’améliorer la productivité.

Il a par ailleurs publié sur son site officiel un guide opérationnel en matière de sécurité et de santé au travail, dédié à la prévention des effets liés à l’exposition au soleil et au stress thermique, ainsi qu’un guide de bonnes pratiques pour le travail en environnements chauds, afin d’informer les employeurs et de les accompagner dans la mise en œuvre des dispositions prévues. Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Organisation internationale du travail (OIT), le travail au soleil est à l’origine d’un décès sur trois par cancer de la peau sans mélanome.