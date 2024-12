Le gouvernement Bayrou dévoilé: Borne, Valls et Darmanin reprennent du service

Le gouvernement de François Bayrou consacre le retour de deux ex-Premiers ministres, Elisabeth Borne à l’Education et Manuel Valls aux Outre-mer, de Gérald Darmanin à la Justice et le maintien de Bruno Retailleau à l’Intérieur et Sébastien Lecornu aux Armées, selon la composition dévoilée lundi soir par l’Elysée.

L’équipe gouvernementale conserve une nette coloration à droite et au centre, même si Elisabeth Borne, Manuel Valls et le socialiste François Rebsamen, ex-ministre du Travail de François Hollande nommé à l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, incarneront l’aile gauche.

Elisabeth Borne, première cheffe de gouvernement du second quinquennat d’Emmanuel Macron (2022-2024), et Manuel Valls, Premier ministre (2014-2016) de François Hollande, ont été nommés ministres d’Etat, aux deuxième et troisième rangs protocolaires derrière François Bayrou.

L’ex-ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, poids lourd des gouvernements Borne et Attal, retrouve un autre poste régalien à la Justice. La macroniste Aurore Bergé effectue aussi son retour comme ministre déléguée chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations.

Le centriste (MoDem) Jean-Noël Barrot est lui reconduit aux Affaires étrangères. Catherine Vautrin reste au gouvernement, mais passe du ministère des Territoires au portefeuille de la Santé, des Solidarités et des Familles, qu’elle avait déjà occupé précédemment. L’ex-LR Rachida Dati reste ministre de la Culture.

Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, Eric Lombard, accède dans le gouvernement de François Bayrou au ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Il sera épaulé par la macroniste Amélie de Montchalin chargée des Comptes publics, au moment où la France affronte l’une des pires crises budgétaires de son histoire récente. Parmi les autres portefeuilles économiques, Laurent Marcangeli (Horizons) sera chargé de la Fonction publique. Annie Genevard (LR) conserve pour sa part l’Agriculture.

L’actuel vice-président du MoDem Patrick Mignola devient ministre des Relations avec le Parlement et Sophie Primas (LR), ministe déléguée sortante du Commerce extérieur, porte-parole du Gouvernement.

Le président Emmanuel Macron réunira le gouvernement de François Bayrou le 3 janvier à l’Elysée pour un premier Conseil des ministres.

