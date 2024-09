Le Kazakhstan, géant de l’Asie centrale, supprime les visas pour les ressortissants marocains

Le Maroc et le Kazakhstan ont signé, jeudi à New York, un accord d’exemption de visa.

L’accord a été signé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et son homologue du Kazakhstan, Murat Nurtleu, à l’issue de leurs entretiens au siège des Nations Unies à New York.

L’entretien entre Bourita et Nurtleu a eu lieu en marge de la 79è Assemblée générale des Nations Unies. Notons que le Kazakhstan, vaste pays d’Asie centrale, avec une superficie de 2,7 millions de km². Il compte une population d’environ 19 millions d’habitants.

Grâce à ses vastes ressources naturelles, notamment en pétrole, gaz, et minerais, le Kazakhstan a développé une économie dynamique avec un PIB avoisinant les 230 milliards de dollars en 2023. Ce pays joue un rôle stratégique dans la région, à la fois comme carrefour commercial et énergétique, et comme acteur influent au sein de diverses organisations internationales.