Jazouli reçoit une délégation du Conseil national chinois du textile et de l’habillement

Le ministre de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques publiques, Mohcine Jazouli, a tenu une rencontre stratégique avec une délégation du Conseil national chinois du textile et de l’habillement (CNTAC), dirigée par Xu Yingxin, vice-président du Conseil.

La délégation, composée de plus de vingt chefs d’entreprises, a échangé sur les opportunités de coopération entre le Maroc et la Chine dans le secteur textile. Étaient également présents Ali Seddiki, directeur général de l’Agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations, et Anass El Ansari, président de l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement.

Le CNTAC représente l’ensemble des industries textiles de la République Populaire de Chine. Cette réunion a mis en lumière les atouts du Maroc en tant que plateforme industrielle compétitive, renforcée sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Le secteur textile marocain, qui importe actuellement 85% de ses intrants, offre un potentiel important pour la substitution de ces importations, avec pour objectif de renforcer la chaîne d’approvisionnement locale.

Les investissements au Maroc permettent aux entreprises exportatrices de bénéficier d’accords de libre-échange avec des marchés clés, tels que les États-Unis et l’Union européenne, tout en réduisant les coûts de transport et l’empreinte carbone. Le pays, membre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), constitue également une porte d’entrée vers le marché africain.

En 2024, plusieurs entreprises chinoises du secteur textile se sont implantées au Maroc, avec des investissements dépassant les 300 millions de dirhams et la création prévue de près de 2 000 emplois d’ici fin 2025. Cette dynamique s’inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement marocain visant à stimuler un secteur textile fortement pourvoyeur d’emplois. Lors d’une récente visite en Chine, le chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, a rencontré Lei Xu, président du groupe Sunrise, un leader mondial du textile, pour concrétiser un investissement stratégique qui pourrait créer plus de 10 000 emplois au Maroc.