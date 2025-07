Le président comorien met en avant le partenariat stratégique entre son pays et le Maroc

Le président de l’Union des Comores Azali Assoumani a mis en avant, dimanche à Moroni, le partenariat stratégique entre son pays et le Maroc.

Dans un discours à l’occasion du Cinquantenaire de l’indépendance de l’Union des Comores, M. Azali Assoumani a mis en avant la diplomatie comorienne notamment “avec le Maroc, partenaire stratégique pour l’énergie, la formation et l’investissement”.

Par ailleurs, M. Assoumani a rappelé que sur la scène africaine et mondiale, les Comores ont présidé l’Union africaine, porté la voix des petits États insulaires, œuvré pour la paix, la réforme institutionnelle, et une éducation de qualité pour tous.

A rappeler qu’en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, un détachement des FAR a pris part à la commémoration du Cinquantenaire de l’indépendance de l’Union des Comores, et ce suite à une invitation adressée au Maroc.