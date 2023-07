Le roi marocain du thé cherche investisseur à 300 MDH

L’objet d’une telle levée est de financer le développement au Maroc et à l’international des filiales d’Imperium Holding (Holding de tête du Groupe), dont notamment l’entité principale SITI qui vend du thé haut de gamme aux quatre coins du monde.

Lire aussi | A Dios Habanos SA…

Il faut dire que le marché du thé premium sur lequel opère Imperium Holding, dont notamment les fameuses infusions cousues main (fer de lance du portefeuille de produits de SITI) sont en très fort développement au niveau mondial, ce qui stimuler l’appétit d’un agrégateur comme SITI qui opère sur toute la chaîne et à qui ne manque qu’une marque forte pour compléter son positionnement en aval de la chaîne et capter ce faisant, plus de marges.

Aussi, avec un tel financement conséquent la famille Baroudi qui occupe les différents postes de top management du groupe, envisage d’accélérer le développement pour doubler le chiffre d’affaires consolidé pour s’établir à plus de 1,5 milliard de dirhams.

Lire aussi | Le français Fritec prend le large au Maroc

Rappelons que SITI a été créée il y a une trentaine d’années par feu Baroudi qui a repris l’activité de thé que le français Yves Rocher avait lancée auparavant, à Marrakech, en partant de revenus initiaux d’à peine 30 millions de dirhams.

Aujourd’hui, c’est un fleuron mondial dans son domaine et le groupe fait partie des premiers employeurs de la ville ocre avec 2.500 salariés.