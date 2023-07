Le français Fritec prend le large au Maroc

L’entreprise française Fritec a ouvert pas moins de trois agences dans notre pays, en quatre ans d’implantation, afin d’y consolider le développement vigoureux de son activité. Aussi, avec une présence à Casablanca, à Agadir et à Tanger, Frimadis, la filiale marocaine créée en début d’été 2019, est bien positionnée pour profiter d’un marché marocain de la climatisation en pleine surchauffe (croissance moyenne à deux chiffres au cours de la décennie précédente) et qui tend vers la barre des 2 milliards de dirhams (incluant le segment résidentiel).

Lire aussi | La reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara ouvre de grandes perspectives de développement

Il faut dire que le boom du marché de l’efficacité énergétique n’est pas non plus étranger à cette stratégie de croissance ambitieuse et ce, depuis que le Maroc a décidé de hisser son objectif de réduire la consommation énergétique du pays de 20% (contre 15% auparavant) à horizon 2030 en marge de la stratégie nationale de développement durable.

Sur le volet financier, Fritec a également recapitalisé sa filiale marocaine afin de la doter des moyens nécessaires de son ambition de devenir un des acteurs majeurs du matériel frigorifique au Maroc.

Lire aussi | Medi 1 TV poursuit sa mue vers une télé dans l’air du temps

Rappelons que Fritec fait partie de la holding KKVB qui contrôle plusieurs PME opérant dans le même domaine de l’ingénierie climatique et les équipements pour CHR (cafés, hôtels et restaurants). Avec ses 60 agences et près de 1000 salariés (principalement en Europe), ce groupe revendique le rang de numéro 2 de la distribution du matériel frigorifique sur le continent européen, avec un chiffre d’affaires de près de 300 millions d’euros (plus de 3 milliards de dirhams). Il est présent en Allemagne, Autriche, France (Métropole + DOM-TOM), Pays-Bas, Belgique, Suisse, Pologne, Russie et Maroc.