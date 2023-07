La reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara ouvre de grandes perspectives de développement

La décision d’Israël de reconnaître la marocanité du Sahara a été attendue compte tenu de la dynamique positive des relations bilatérales et des succès diplomatiques du Maroc sous l’impulsion du Roi Mohammed VI. De ce fait, cette décision renforcera les liens économiques et sociaux, notamment dans les provinces du Sud du pays.

L’ouverture d’un consulat israélien à Dakhla favorisera les investissements, les échanges commerciaux et le tourisme dans cette région stratégique. Dahan a salué le partenariat fructueux entre le Maroc et Israël, caractérisé par la signature de nombreux accords de coopération bénéfiques pour les deux parties. Il a également souligné l’attachement des Israéliens d’origine marocaine à la cause du Sahara marocain et leur défense de l’intégrité territoriale du Royaume.

La lettre du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, adressée au Roi Mohammed VI, a confirmé la décision de son pays de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara et son intention d’ouvrir un consulat à Dakhla.

Cette position sera reflétée dans les actes et documents du gouvernement israélien, ainsi que dans les relations avec les Nations-unies, les organisations régionales et internationales, et les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques.