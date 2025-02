Le Victoria Forum – Casablanca Round 2025 : Un pont entre le Maroc et le Canada pour un avenir inclusif

Le Victoria Forum – Casablanca Round 2025 s’est tenu pour la première fois hors du Canada. Cet événement, placé sous le signe de l’inclusion, de la résilience et du dialogue interculturel, a réuni de nombreux leaders et experts engagés.

Le Conseil d’Affaires Maroc-Canada (CAMC) a été représenté par Amal Alami, qui a participé aux échanges visant à renforcer les liens économiques et culturels entre les deux nations.

Dans son intervention, S.E. Madame Isabelle Valois, Ambassadrice du Canada au Maroc, a souligné l’importance des partenariats interculturels : « Notre monde est plus connecté que jamais. En établissant des partenariats solides et en partageant les mêmes valeurs, nous pourrons créer une communauté mondiale plus résiliente et plus inclusive. »

Un message partagé par Saul Klein, directeur exécutif du Victoria Forum, qui a rappelé l’ambition commune des participants : « Nous partageons tous la même aspiration : faire du monde un endroit meilleur. »

L’édition de Casablanca a été organisée avec le soutien de l’ESCA École de Management, sous la direction de Thami Ghorfi.