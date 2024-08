Les actifs gérés par les OPCVM s’apprécient de plus de 4% à fin juillet

L’actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) s’est établi à 625,78 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2024, contre 600,72 MMDH un mois auparavant, soit une hausse de +4,17%, indique l’Association des sociétés de gestion et fonds d’investissement marocains (ASFIM).

Cette hausse est expliquée par la collecte nette de près de 18 MMDH, qui a concerné principalement les « OPCVM monétaires », explique l’ASFIM dans sa récente lettre mensuelle d’information.

Les OPCVM actions ont enregistré la plus haute performance mensuelle (+5,06%), tandis que les OPCVM monétaires ont enregistré la plus basse performance avec +0,29% seulement, souligne la même source.

Les OPCVM actions ont eu la plus haute performance annuelle avec +14,63% et les OPCVM monétaires la plus basse avec +1,95%.

A fin juillet 2024, le nombre d’OPCVM en activité est passé à 584, contre 583 le mois précédent, avec la création de Wineo dividendes et croissance, un fonds actions géré par Wineo Gestion.

Les OPCVM sont des organismes financiers qui ont pour vocation la collecte de l’épargne auprès des investisseurs pour la placer dans des valeurs mobilières selon des critères bien défini. Ils sont soumis au contrôle de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), sur la base de documents périodiques que ceux-ci sont tenus de lui communiquer.