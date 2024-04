Les intempéries et les défis logistiques mettent les ports marocains à l’épreuve

Entre détours imprévus et embouteillages maritimes, la vie n’est pas de tout repos pour les opérations portuaires. Découvrez le récit d’une tempête logistique jugulée de justesse, et qui met en évidence les défis croissants auxquels le secteur maritime mondial est confronté.

Les récentes intempéries au large des côtes marocaines ont eu un impact considérable sur les opérations portuaires au Maroc. Selon un acteur majeur du secteur logistique, « la situation météorologique intense a entraîné une perturbation notable touchant un nombre conséquent de navires ». Si cette situation n’a duré que quelques jours, elle n’en demeure pas moins préoccupante pour les chaînes d’approvisionnement maritimes.

Lire aussi | Plusieurs explosions dans le centre de l’Iran, possible attaque israélienne [Vidéos]

« Plusieurs navires ont été affectés », affirme notre source, qui souligne que cette perturbation a concerné tous les ports de la région méditerranéenne. Le rallongement des délais a impacté « l’ensemble des marchandises, tant à l’exportation qu’à l’importation pour les flux domestiques ».

Causes multifactoriels

Si les conditions météorologiques difficiles sont un facteur indéniable, elles ne sont pas la seule cause de ces perturbations. « La modification des itinéraires par les compagnies maritimes suite aux problèmes du Canal de Suez ont créé un certain ralentissement », explique notre expert.

Lire aussi | Tanger Med rejoint le top 20 mondial des ports à conteneurs

En effet, l’engorgement récent du Canal de Suez a obligé de nombreux navires à emprunter des routes alternatives, augmentant la pression sur d’autres axes maritimes. Le Maroc, hub logistique stratégique, n’a pu échapper à ces défis.

Une résilience portuaire mise à l’épreuve

Malgré les investissements massifs dans les infrastructures de Tanger Med, classé parmi les 20 premiers ports mondiaux par Alphaliner, la saturation semble aussi avoir été atteinte. Une situation d’autant plus préoccupante que le port connait une croissance exponentielle du trafic ces dernières années.

Lire aussi | Météo: les températures en baisse ce vendredi 19 avril

« Les extensions et investissements permettent d’absorber les augmentations de volumes » en temps normal, tempère toutefois notre intervenant. Mais lorsque surviennent des chocs exogènes comme une tempête ou une crise du Canal de Suez, la résilience est mise à rude épreuve.

Dénouement de la crise

Selon les dires de notre expert, « une amélioration progressive de la situation » serait à l’œuvre. Une accalmie qui serait facilitée par « les efforts conjoints des intervenants » publics et privés.

Lire aussi | Othmane Benjelloun reçoit le premier assureur de Chine

Dans cette optique, l’annonce récente des douanes marocaines d’un dédouanement 24h/24 et 7j/7 est un signal positif. « Nous saluons cette réactivité qui accompagne les opérateurs économiques », se réjouit notre source, appelant les autres administrations de contrôle à suivre cette voie.

Enjeux et perspectives pour le secteur

Au-delà du cas précis des ports marocains, ces perturbations logistiques soulèvent des questionnements de fond pour l’ensemble du secteur maritime mondial.

L’interdépendance croissante des économies et l’hyperspécialisation des zones de production représentent un défi majeur pour la fluidité des échanges. Une simple rupture localisée peut rapidement se répercuter sur les chaînes logistiques globales.

Lire aussi | « Les mains sont sur la gâchette »: l’Iran met en garde Israël contre une attaque sur ses sites nucléaires

Dans ce contexte, le rôle d’un hub est essentiel mais vulnérable. Une « coordination renforcée entre les parties publiques et privées » semble indispensable pour gérer ce type de situations à l’avenir. Notre expert plaide également pour que « les opérateurs économiques et intervenants travaillent 24/24, 7/7 » afin d’accroître la réactivité.

Enfin, l’épisode démontre la nécessité de repenser nos modèles logistiques afin de les rendre plus agiles et résilients face aux chocs. Des investissements accrus dans la digitalisation et dans des solutions durables de transport maritime pourraient être la clé pour franchir un nouveau cap.