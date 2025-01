Les prévisions du vendredi 10 janvier

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 10 janvier 2025 :

– Gelée sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux la nuit et en début de matinée.

– Brume ou brouillard locaux près des côtes atlantiques au nord de Safi en début de matinée.

– Temps ensoleillé le jour sur l’ensemble du pays.

– Vent d’Est faible à modéré sur le Sud et de secteur Nord faible sur le reste du pays.

– Température minimale de l’ordre de -02/03°C sur les reliefs, les versants Sud-Est et les hauts plateaux orientaux, de l’ordre de 04/09°C sur le Centre et le Nord et de l’ordre de 08/13°C sur le Sud.

– Température du jour en légère hausse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée devenant agitée à forte sur l’Ouest du Détroit, et agitée à forte localement peu agitée à agitée entre Tan Tan et Boujdour.