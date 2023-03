Maroc-Brésil : pour revivre la magique ambiance du Qatar 2022

Deux mois après sa retentissante et très brillante prestation en Coupe du Monde Qatar 2022, l’équipe nationale effectue sa première sortie internationale, et ce sera contre le Brésil. Pour le poids de l’adversaire, le sélectionneur national Walid Regragui optera pour le même onze de départ de la Coupe du Monde 2022 ou presque. (Voir liste ci-dessous)

Lire aussi | Mondial 2030 : Le Maroc rejoint l’Espagne et le Portugal pour une candidature commune ?

Très attendue d’une part pour l’évolution étonnante de l’équipe nationale, qui regorge désormais de stars titulaires dans leurs équipes européennes et de l’autre pour la qualité légendaire de l’équipe adverse, six fois championne du monde. Pour preuve, la rencontre prévue ce soir se déroulera à guichets fermés, les 65.000 tickets étant écoulés quelques heures seulement après l’annonce de leur mise en vente. Les prix des tickets situés entre 100 et 500 DH ont été vendus ensuite à des prix exorbitants allant jusqu’à 4000 DH au marché noir.

Le Grand stade de Tanger Ibn Battouta

Les Marocains sont curieux et impatients de voir leur équipe qui a fait des merveilles au dernier Mondial et avoir le cœur net sur sa capacité de maintenir son niveau de jeu constant pour réitérer sa performance magnifique lors des prochaines échéances, dont la CAN 2025. Grands fans fous de finesse en foot, feintes, tâlonades et autres folies, marque de fabrique de la formation des petits fils de feu Pelé qui, malgré leur élimination en quart de finale du Mondial dernier, gardent toujours leur légendaire image magique associée à une foultitude de stars dont l’inoubliable roi décédé juste après la débâcle de sa chère Seleçao, le 29 décembre dernier, sans citer les très nombreux autres noms connus par cœur de tous. La dernière légende en date, Neymar, ne fera pas le déplacement à Tanger pour cause de blessure contractée la semaine dernière.

Lire aussi | SM le Roi Mohammed VI reçoit le prix du président de la CAF pour ses réalisations exceptionnelles

L’équipe brésilienne menée par Ramon Menezes, qui a remplacé Tite après la sortie précoce du Mondial face aux Lions de l’Atlas demi-finalistes menés leur le coach Walid Regragui, une rencontre à ne pas rater, samedi soir, à 22h, au Grand stade de Tanger.

Bien qu’il soit amical, le c Maroc-Brésil est important, dans la mesure où en cas de victoire de victoire, le Maroc actuellement 11è au monde, pourrait intégrer, pour la première fois de son histoire, le top 10 du classement FIFA.

La sélection nationale disputera un deuxième match amical face au Pérou. Cette rencontre aura lieu le le 28 mars courant, à la capitale espagnole Madrid.

Lire aussi | CAN 2025. Motsepe reporte la désignation du pays hôte à une date ultérieure

La compo probable des Lions de l’Atlas :

Gardien : Yassine Bono

Défenseurs : Achraf Hakimi – Romain Saiss – Achraf Dari – Jawad Yamiq – Noussair Mazraoui

Milieux de terrain : Sofyan Amrabat – Azzedine Ounahi – Hakim Ziyech – Sofiane Boufal

Attaquant : Youssef En-Nesyri