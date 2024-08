Mehdi Ghezzar , un chroniqueur allaité dans le poison de la haine

Quoi de plus dangereux que l’ignorance et la haine ? Cela bouche les oreilles, les yeux et le cerveau, sauf le c…. Alors cela pète sans cesse et dégage des odeurs nauséabondes et asphyxiantes.

En fait, le niveau est tellement bas que cela ne vaudrait même pas la peine de réagir. Peut-être que Mehdi Ghezzar, « chroniqueur algérien », avait un peu trop abusé de la chicha dans son bar, avant de participer à l’émission « Les grandes gueules ». Et c’est effectivement une « grande gueule ». Est-il possible de parler, de dialoguer, de partager avec un tel profil pétri dans le poison, habitué à cirer les bottes de ses « caporaux » qui ont tué tout espoir dans un pays autrefois perçu comme étant à l’avant-garde des mouvements de libération nationale dans le monde, et dont l’ « emballage révolutionnaire » a tellement terni qu’il n’arrive plus à cacher la réalité, celle d’un régime en crise, sans aucune légitimité, dont le pouvoir est maintenu uniquement par le mensonge et la peur.

Alors que les chiens affamés aboient, le Maroc continue sereinement son chemin. Celui du développement humain et durable, de la consolidation d’un Etat qui tire, de plus en plus, sa première force du respect de la loi et de la justice au sens le plus large du terme. Une construction, certes difficile, non linéaire, mais irréversible. Cette évolution dérange les vrais responsables de l’Etat voisin qui ont tourné, depuis longtemps, le dos à l’Histoire, préférant cultiver l’amnésie. Elle dérange aussi les vendeurs d’armes et autres pacotilles pour qui, paradoxalement, la paix est une grande menace pour leurs petits intérêts (…). Tout cela, un Mehdi Ghezzar ne pourrait pas le comprendre. Les marocains, dans les provinces du sud vivent dans une réalité concrète, avec un PIB par habitant supérieur à celui des pays développés. Ils comprennent bien que c’est grâce au sacrifice et à la solidarité des marocains des autres régions où, là aussi, un processus de développement a été entamé. Les Mehdi Ghezzar devraient réduire leur consommation de chicha et consacrer un peu de leur temps à lire, à s’instruire, à se cultiver et à se faire pardonner. Les marocains ne sont nullement rancuniers. « La bêtise est humaine ». Mais persister et y rester, c’est autre chose.

La chaine française RMC a finalement décidé de virer Mehdi Ghezzar pour marquer son désaccord avec les propos insultants tenus par ce « chroniqueur ». En fait, les chiens qui aboient trop ne mordent pas. Faut juste les calmer avec un petit os. Il ne faut pas leur en vouloir. Ils y ont été tellement habitués.