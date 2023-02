Mondialito. WAC-Al Hilal : « Niya », la rage de vaincre, et le public, l’esprit de Walid sera présent, ce samedi

Le Wyad de Casablanca a effectué ce matin sa dernière séance d’entrainement dans le cadre de ses préparatifs pour son premier duel face au champion d’Asie, Al Hilal d’Arabie soudite, ce samedi.

Champion d’Afrique et représentant du Maroc dans cette 19è édition de la Coupe du monde des clubs, les Cablancais, encore marqués par le style et l’esprit gagnant de leur ex-coach Walid Regragui, qui les a menés dans un parcours victorieux à remporter les titres de champion d’Afrique et de Botola Pro 1, la saison passée, seront hyper motivés pour réussir ce premier test de la compétition du Mondial des clubs. Le public des Rouges et Blancs sera bien présent pour soutenir à fond son équipe dans cette rencontre qui aura lieu ce samedi 4 février, à 15h30, au stade du Complexe sportif Moulay Abdallah à Rabat.