Nomination : Francisco José Martín aux commandes de Renault Technologie Maroc

Renault Group Maroc annonce la nomination de Francisco José Martín Hernández, à compter du 1er mars courant, en tant que Directeur général de Renault Technologie Maroc (RTMA), le nouveau centre d’ingénierie du Groupe dans le Royaume.

Francisco José Martín Hernández sera rattaché hiérarchiquement à Cédric Combemorel, Deputy CTO – VP Global Engineering & Tech, et fonctionnellement à Mohamed Bachiri, Directeur général de Renault Group Maroc. Il aura pour mission de développer un centre d’ingénierie performant, capable d’exploiter pleinement le potentiel des usines marocaines de Renault Group à Tanger et Casablanca. Concrètement, son rôle consistera également à tirer parti de la richesse de l’écosystème local (fournisseurs et écoles d’ingénierie) afin de développer des pôles de compétences au service des autres centres d’ingénierie et des usines de Renault Group dans le monde, dixit le constructeur automobile.

Lire aussi | Sécurité Routière : Renault met gratuitement à disposition son «Fireman Access»

Dans le détail, Renault Technologie Maroc disposera d’une double implantation, à savoir un siège social à Tétouan offshore, qui hébergera les activités technologiques visant à devenir un hub de compétences et d’opportunités « New Tech ». par ailleurs, un centre à l’usine Renault Group de Tanger, dédié aux activités en lien avec l’industrie, permettra de garantir une proximité optimale avec les sites de production et renforcera la collaboration avec les métiers de l’ingénierie et du manufacturing.

Lire aussi | Nouveauté : le Dacia Duster de 3e génération débarque au Maroc [Vidéo]

Francisco José Martín Hernández est ingénieur industriel diplômé de l’Université polytechnique de Madrid et de l’École Centrale de Lyon. il a construit un parcours solide au sein du Groupe, marqué par une expertise approfondie dans la gestion de la qualité produit, ainsi que dans le développement et l’industrialisation des systèmes. Depuis son intégration chez Renault en 2002, il a occupé plusieurs postes clés, notamment dans l’ingénierie de la qualité et la gestion de projet, aussi bien en mécanique qu’en ingénierie véhicule. Il a travaillé pour Horse, Renault Group puis Ampère.

Lire aussi | Reda El Arbaoui: « Le Maroc a tout à gagner à investir dans le secteur des drones »

Ses compétences techniques, son engagement et sa connaissance des enjeux et de l’organisation du Groupe l’ont conduit à occuper des responsabilités croissantes en Espagne, en Roumanie et en France. Avant de rejoindre le Maroc, Francisco José Martín Hernández a occupé depuis 2021 le poste de Chef de Département Ingénierie véhicule à Renault Technologie Espagne, tout en étant l’interlocuteur d’Ampère dans cette entité.