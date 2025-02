OCP S.A. a annoncé, mardi, avoir réalisé avec succès une opération de « Tap Issue », une émission additionnelle de 300 millions de dollars américains (M$), liée à son émission obligataire internationale réalisée en mai 2024 qui s’élevait à 2 milliards de dollars américains.

Cette opération a été effectuée conformément à l’autorisation du Conseil d’administration d’OCP S.A du 03 décembre 2024 et aux dispositions du règlement européen (UE) 2017/1129 qui permettent l’émission d’obligations supplémentaires dans un délai de 12 mois suivant une émission initiale, dans des conditions simplifiées et dans la limite de 30% du montant initial, indique OCP dans un communiqué publié sur le site de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Lire aussi | OCP Africa a un nouveau directeur général par intérim

Les nouvelles obligations reprennent les mêmes caractéristiques que l’émission initiale, se déclinent en deux tranches et seront assimilées aux titres émis en mai 2024, fait savoir la même source, précisant qu’il s’agit de 75 M$ avec une échéance en 2034, assortis d’un coupon de 6,75% et de 225 M$ avec une échéance en 2054, assortis d’un coupon de 7,5%. OCP prévoit d’affecter les fonds levés au financement de son programme d’investissement et à ses besoins généraux.

Lire aussi | OCP S.A clôture avec succès l’émission d’obligations ordinaires de 5 MMDH

Les obligations sont cotées sur EURONEXT Dublin et bénéficient des notations BB+ (stable) pour Fitch Ratings, BB+ (positif) pour Standard & Poor’s et Baa3 (stable) pour Moody’s.