Pêche côtière et artisanale : légère baisse de la valeur des produits commercialisés à fin juin

Les produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont enregistré, en termes de valeur, une baisse de 4% à 4,8 milliards de dirhams (MMDH) au cours des six premiers mois de 2024, selon l’Office national des pêches (ONP).

Le poids de ces produits s’est établi à 469.715 tonnes (T), en repli de 10% comparativement à fin juin 2023, précise l’ONP dans son récent rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Lire aussi | Ciment : les livraisons en légère hausse à fin juin

Par espèce, les débarquements coquillages, des algues, des crustacés et des poissons pélagiques ont accusé des baisses respectives de 82% à 24 T, de 39% à 5.914 T, de 25% à 3.863 T et de 12% à 378.849 T.

A l’inverse, les débarquements du poisson blanc et des céphalopodes ont augmenté de 6% à 48.925 T et de 5% à 32.141 T. Par port, un total de 7.222 T de produits de la pêche côtière et artisanale a été débarqué dans les entrées portuaires méditerranéennes à fin juin dernier, en diminution de 20% par rapport à la même période un an auparavant. En termes de valeur, ces ports ont généré 340,28 millions de dirhams.

Lire aussi | Voitures neuves : le marché maintient timidement son cap à fin juin

Pour leur part, les débarquements au niveau des ports situés sur l’Atlantique ont reculé de 10% à 462.493 T et de 4% à 4,46 MMDH.