Pluies et neige attendues sur les sommets de l’Atlas

Des averses de pluies avec chutes de neige sur les sommets de l’Atlas sont prévues vendredi et samedi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).



Ces averses (30-50 mm) sont attendues de vendredi à 15h00 à samedi à 15h00, sur les reliefs des provinces d’Al Haouz, Chichaoua, Ouarzazate, Tinghir, Azilal et Taroudant, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance « orange ».



De fortes rafales de vent (75-90 km) sont également prévues, vendredi de 11h00 à 18h00, dans les provinces de Chichaoua, Essaouira, Boulemane, Taourirt et Figuig.



Par ailleurs, le même phénomène est attendu de vendredi à 11h00 à samedi à 23h00 sur les reliefs au-delà de 1.500 m dans les provinces de Midelt, Azilal, Al Haouz et Ouarzazate, ajoute la même source.