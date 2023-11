Rabat. Bensaid et Yacoubi inspectent plusieurs projets de jeunesse et de culture

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, accompagné du gouverneur de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Yacoubi, a effectué une visite sur le terrain de plusieurs infrastructures de jeunesse et de culture dans la ville de Rabat.

La visite comprenait le projet de reconstruction de Dar El Chabab Al Amal dans le quartier Yacoub Al Mansour. Selon le nouveau concept des centres de jeunesse, il comprend de nouvelles installations telles que des salles de jeux vidéo et des ateliers pour les jeunes.

La construction devrait être achevée d’ici la fin janvier. Le ministre et le gouverneur ont également effectué une visite similaire au Centre de la Jeunesse « Najah », qui a été réhabilité et propose désormais des services aux résidents de Rabat, notamment des ateliers de théâtre et de musique pour les jeunes et les enfants. De plus, le responsable gouvernemental a visité le Centre d’Accueil Bouhlal, qui sera réhabilité pour devenir une auberge de jeunesse selon un design architectural moderne, proposant des services inclus dans le passeport jeunesse.

La visite de Bensaid et Yacoubi a également couvert le Centre Socio-Sportif « Al Noor » dans la région de Qamra, le Centre Culturel « Dawar Al Kora » et le Théâtre Mansour, un site culturel important à Rabat, récemment rénové pour répondre aux dernières normes.

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le gouverneur ont conclu leur visite par un arrêt au Centre culturel Mehdi Ben Barka dans le quartier de l’Océan. Ces visites s’inscrivent dans le suivi continu des infrastructures dans les secteurs de la jeunesse et de la culture pour répondre aux attentes des citoyens et fournir les derniers services avec des conceptions architecturales modernes.