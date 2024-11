Rallye Dakhla-El Guerguarat 2024 : succès retentissant pour la première étape

C’est ce vendredi 1er novembre que les participants de la 3ᵉ édition du rallye Dakhla-Guerguarat ont fait rugir les moteurs de leurs voitures de collection dans les rues de Dakhla. Organisé par la Fédération Marocaine des Véhicules Anciens (FMVA) et le Royal Automobile Club Marocain (RACM), cet événement a connu un immense succès populaire dès sa première étape.

C’est par une belle matinée ensoleillée, sous une température agréable, que les 80 voitures et équipages en lice venus de très nombreuses villes du Royaume se sont élancés du port de pêche de Dakhla vers 10 heures pour la première étape de ce rallye. Objectif : défiler dans les rues de Dakhla à l’occasion d’une parade automobile qui, au passage, a enchanté les passants. Nombreux sont d’ailleurs ceux qui ont immortalisé l’instant avec leurs smartphones, témoignant de l’enthousiasme suscité par ces superbes voitures anciennes, véritable patrimoine automobile du Maroc.

Les choses sérieuses ont commencé aux alentours de 15 heures, lorsque les participants se sont rassemblés sur la corniche pour disputer le Grand Prix de régularité. Un circuit d’un peu moins de 2 km, parcourant certaines artères de la ville de Dakhla, a été spécialement tracé pour l’occasion. Il ne s’agissait pas d’une course de vitesse, mais d’une épreuve de régularité kilométrique, de précision et de maniabilité, conçue pour mettre en valeur la dextérité des équipages sur ce parcours. C’est Najib Berrada, au volant de sa BMW 325 IX, qui a remporté ce Grand Prix de régularité du Rallye Dakhla-El Guerguarat. Il est suivi de près par Zouhair Bennani, qui s’adjuge la deuxième marche du podium avec sa Mercedes 280 SL, tandis que la troisième place revient à Youssef Hajoui sur sa Mercedes 230 CE. A noter que cette 3ᵉ édition du Grand Prix a consacré un trophée féminin qui a été remporté par Karima Lahraj.

Pour la deuxième étape de cet événement, qui se déroule ce samedi 2 novembre, l’ensemble des participants présents rallieront, au départ de Dakhla et aux aurores (à partir de 6 heures), la localité frontalière d’El Guerguarat. Un périple routier d’un peu plus de 800 km (aller-retour) et à forte valeur symbolique, puisqu’il permettra de commémorer, dans le cadre du 49ᵉ anniversaire de la Marche Verte, la marocanité du Sahara en associant passion de l’automobile, fierté nationale et valeurs patriotiques.