SanlamAllianz. Création d’une Joint-Venture majeure valorisée à 18,56 milliards de DH

La joint-venture SanlamAllianz ouvre de nouvelles perspectives dans le secteur de l’assurance en Afrique, avec une offre étendue de produits et services financiers. Cette nouvelle entreprise commune se dit prête à devenir un acteur majeur dans 27 pays africains dont le Maroc.

Attention, ça va secouer les primes d’assurance ! Sanlam et Allianz se sont unis pour former une puissante alliance, prête à conquérir le marché de l’assurance continentale. La création d’une entreprise commune par une joint-venture baptisée SanlamAllianz marque une étape significative dans le paysage économique et le secteur sur le marché africain. Avec l’approbation des autorités réglementaires en poche, Sanlam, le principal fournisseur de services financiers non bancaires en Afrique, et Allianz, l’un des leaders mondiaux de l’assurance et des services financiers, unissent leurs forces pour former une nouvelle entité qui devient l’un des acteurs majeurs du secteur en Afrique. Précision de taille : d’après une source proche du dossier, la prochaine étape consistera à obtenir les autorisations réglementaires nécessaires pour fusionner les activités dans les pays où les deux entités sont présentes. Les pays concernés sont les suivants : Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, Îles Maurice, Nigeria, Madagascar, Sénégal, Tanzanie et Ouganda. Au Maroc, en revanche, les activités ne seront pas fusionnées et continueront d’être gérées en tant qu’entités distinctes. Cette joint-venture couvrira 27 pays du continent et est valorisée à environ 18,56 milliards de DH. Grâce à leur expertise combinée, ils visent à devenir des leaders sur les marchés clés, en mettant l’accent sur l’innovation, les économies d’échelle et l’inclusion financière. Cette initiative reflète la dynamique économique actuelle et ouvre de nouvelles perspectives pour le développement du secteur de l’assurance en Afrique.