Younes Boumehdi élu à la tête de l’ARTI

Younes Boumehdi, président directeur général de Hit Radio, a été élu à la tête de l’Association des radios et télévisions indépendantes (ARTI), lors des assemblées générales de l’Association tenues récemment.

Younes Boumehdi prend les rênes de l’organisation pour un mandat de quatre ans, succédant à Hamid Kamal Lahlou, désormais président d’honneur, indique un communiqué de l’ARTI.

Cette transition s’accompagne d’une modernisation significative de l’ARTI, avec l’adoption unanime de nouveaux statuts qui renforcent sa structure organisationnelle, précise la même source.

Lire aussi | MFM Radio. Emission Décryptage: La vraie force est dans la sagesse [Vidéo]

Le nouveau bureau dirigeant, élu à l’unanimité, se compose également d’Othman Hannioui (Aswat Radio) au poste de secrétaire général et d’Abderrahmane El Adaoui (Radio Plus) comme trésorier, qui aura pour mission de mettre en œuvre un ambitieux plan d’action 2025-2028, adopté lors de l’assemblée.

L’association, qui fédère les 12 acteurs privés du paysage audiovisuel marocain, met en place notamment trois commissions permanentes stratégiques pour amplifier son impact, à savoir la Commission des relations institutionnelles et des plaidoyers, présidée par Chada FM, la Commission de la coopération nationale, internationale et mutuelle, dirigée par Hit Radio, ainsi que la Commission de l’innovation, de la communication et des partenariats, sous la direction de Luxe Radio.

Lire aussi | La journaliste et animatrice de radio Malika Meliani (Sayyida Layla) n’est plus

« Cette nouvelle structure renforcée, avec ses commissions spécialisées permettra à l’ARTI de mieux servir les intérêts du secteur audiovisuel national et de répondre aux défis futurs », a souligné le nouveau président, cité dans le communiqué. L’assemblée a, en outre, salué le bilan remarquable du président sortant, Hamid Kamal Lahlou, pour sa contribution exceptionnelle au développement de l’ARTI durant ses mandats 2016-2024.