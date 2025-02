4ᵉ Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière : des engagements forts et une reconnaissance internationale

La 4ᵉ Conférence Ministérielle Mondiale sur la Sécurité Routière s’est ouverte ce matin à Marrakech lors d’une cérémonie officielle marquée par des allocutions de haut niveau, des gestes symboliques et des engagements renouvelés en faveur de la sécurité routière à l’échelle mondiale.

C’est Aziz Akhannouch qui a inauguré la conférence en mettant en avant le rôle central du Maroc dans la lutte contre les accidents de la route et son ambition de partager les bonnes pratiques adoptées au niveau national. Le Chef du Gouvernement a souligné l’importance de cet événement pour renforcer la coopération internationale et mobiliser des efforts communs afin de sauver des vies.

«Relever ces défis exige une vision commune et une coordination des efforts à l’échelle internationale. Il est essentiel de renforcer la coopération internationale, d’échanger les bonnes pratiques, et d’exploiter les Objectifs de développement durable comme levier d’amélioration de la sécurité routière. Nous espérons ainsi que la Déclaration de Marrakech sera tournée vers l’avenir, en adoptant des mesures innovantes et ambitieuses, pour répondre aux enjeux présents et futurs liés à la sécurité routière dans le monde», a déclaré M. Akhannouch.

Dans la foulée, Tedros Ghebreyesus, Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Santé, a rappelé les ravages causés par les accidents de la route, qui tuent plus de 1,19 million de personnes chaque année. Par ailleurs, il a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre des politiques publiques basées sur des données scientifiques et de garantir un financement adéquat pour des infrastructures sécurisées. Pour sa part, Jean Todt, Envoyé Spécial des Nations Unies pour la Sécurité Routière, a salué la tenue de cette conférence au Maroc, un pays qu’il a qualifié de modèle en matière de gestion proactive des risques routiers. Il a plaidé pour une approche coordonnée entre les gouvernements, les institutions internationales et les acteurs privés afin de réduire significativement les accidents et les décès sur les routes.

Quant à Abdessamad Kayouh, ministre du Transport et de la Logistique, il a détaillé les avancées réalisées par le Royaume en matière de sécurité routière, notamment à travers des investissements dans des infrastructures modernes, des campagnes de sensibilisation et une application stricte des réglementations.

Toujours est-il que la cérémonie d’ouverture a également été marquée par des gestes symboliques forts, notamment la remise d’un timbre commémoratif et d’une médaille, en reconnaissance des efforts collectifs et individuels dans le domaine de la sécurité routière. Amani Abou Zeid, Commissaire à l’Infrastructure et à l’Énergie de l’Union Africaine, a souligné le rôle stratégique de la coopération panafricaine pour réduire les inégalités en matière de sécurité routière sur le continent.

Quant à la maire de Marrakech, Fatima Zahra Mansouri, elle a exprimé la fierté de la ville d’accueillir un événement d’une telle envergure, affirmant que Marrakech se positionne comme un carrefour des idées et des initiatives pour un avenir plus sûr. Meera Naran, avocate et victime de la route, a livré un témoignage poignant, rappelant l’urgence d’agir pour mettre un terme à des tragédies évitables. Elle a insisté sur l’importance de donner une voix aux victimes et d’intégrer leur perspective dans l’élaboration des politiques de sécurité routière.

Un prix prestigieux en hommage à l’engagement royal La cérémonie s’est conclue par la remise du Prix International de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Sécurité Routière, une distinction qui reflète l’engagement du Maroc en faveur de la promotion d’une mobilité sécurisée et durable à l’échelle mondiale. En rassemblant des personnalités de premier plan et en célébrant des contributions majeures, cette cérémonie d’ouverture donne le ton à trois jours de débats et de discussions qui s’annoncent riches en idées et en actions concrètes