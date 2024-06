5 choses à savoir sur le comparateur des tarifs bancaires publié par BAM

Bank Al-Maghrib (BAM) vient de publier un guide d’utilisation d’un comparateur des tarifs bancaires et des dates de valeur, détaillant l’accès et l’utilisation de cette plateforme.

Mis au point par le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) à l’initiative de BAM, ce comparateur permet aux usagers des services bancaires de comparer les tarifs et dates de valeur appliqués par les banques à une liste de produits et services bancaires parmi les plus usuels, destinés à la clientèle des particuliers.

1- Qu’est-ce que le comparateur des tarifs bancaires et dates de valeur ?

Il s’agit d’un nouvel outil d’information et de protection de la clientèle bancaire qui permet d’accéder à l’information sur les tarifs et dates de valeurs appliqués à une sélection de produits et services, proposés par les banques à leur clientèle de particuliers et de faire le choix en toute transparence et connaissance de cause de l’établissement qui répond le mieux aux besoins de la clientèle bancaire.

2- Comment accéder au comparateur des tarifs bancaires et dates de valeur ?

La plateforme est mise à la disposition du public en langues arabe et française sur le lien suivant : https://comparatif-tarifs-bancaires.ma/

3- Pourquoi utiliser le comparateur des tarifs bancaires et dates de valeur ?

L’utilisation de la plateforme des tarifs bancaires et dates de valeur permet au client de faire le choix de la banque qui répond le mieux à ses besoins, de manière simple et rapide et en optimisant ses coûts de transaction.

Les avantages du comparateur des tarifs et dates de valeur sont :

– Transparence : Aider les consommateurs à comprendre les tarifs et les frais associés aux différents services bancaires qu’ils utilisent.

– Aide à la prise de décision: Face à la multitude des offres proposées par les banques, le comparateur des tarifs et dates de valeur contribue à orienter le client pour statuer sur l’offre qui lui convient le mieux.

– Gain de temps : Inutile d’appeler les banques ou de se déplacer pour comparer les produits proposés. – Stimulation de la concurrence : La comparaison des tarifs sur la plateforme favorise la stimulation de la concurrence au profit de la clientèle.

4- Quelles sont les données disponibles sur le site du comparateur ?

La plateforme contient des informations alimentées par les banques qui concernent les tarifs afférents à une liste de plus de 60 opérations bancaires les plus usuelles dont 8 opérations avec dates de valeur, selon le canal de leur mise à disposition : en agence, banque en ligne via site web ou application mobile, ou GAB, TPE et paiement sur internet.

Elle permet de comparer l’offre de l’ensemble des banques ou seulement des banques choisies et d’informer la clientèle sur les services offerts à titre gratuit, les modalités de recours ainsi que l’actualité en termes de protection de la clientèle des établissements de crédit.

Il s’agit aussi de mettre à la disposition des usagers un lexique définissant chaque produit ou service et de partager des réponses aux questions fréquentes avec les usagers. La plateforme est déployée selon une logique évolutive et sera amenée à être enrichie par d’autres opérations et services.

5- Y-a-t-il des frais pour consulter le site du comparateur des tarifs et dates de valeur ?

La consultation du comparateur des tarifs et dates de valeur par le public est fournie à titre gratuit.