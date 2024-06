Tourisme : Les recettes de voyage en devises en nette hausse à fin avril

Les recettes de voyage en devises ont atteint 31,9 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril 2024, enregistrant une hausse significative de 10,6% par rapport à avril 2023, selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

« Les recettes de voyage en devises ont renoué avec la croissance en avril 2024, enregistrant une hausse significative de 10,6% par rapport à avril 2023. Avec environ 8 MMDH enregistrés en avril, les recettes à fin avril 2024 atteignent 31,9 MMDH, retrouvant quasiment le niveau observé en 2023 », indique le ministère dans un communiqué.

Citée par la même source, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a affirmé que la reprise des recettes touristiques en avril était prévisible au vu des arrivées, et montre que le Maroc reste une destination prisée, capable de générer des revenus importants.

Et de relever : « Nous continuerons à enrichir notre offre, notamment en diversifiant les activités d’animation, pour atteindre notre objectif de 120 MMDH d’ici 2026. Le tourisme est un pilier essentiel de notre économie, et nous sommes déterminés à renforcer davantage sa contribution ».

Cette performance illustre la vitalité du tourisme marocain et renforce ses perspectives de croissance pour la fin de l’année, souligne le communiqué.