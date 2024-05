Tourisme d’affaires : le Maroc intègre le top 5 africain

Selon le dernier rapport annuel de l’International Congress and Convention Association (ICCA) pour l’année 2023, le Maroc se classe au cinquième rang s’agissant des meilleures destinations pour le tourisme d’affaires en Afrique.

L’ICCA a publié le 13 mai courant l’édition 2023 de son classement mondial sur le tourisme d’affaires. Baptisée «ICCA Annual Country and City Rankings for 2023», cette étude classe les pays et les villes du globe en fonction des réunions et autres événements internationaux que ces derniers ont accueilli l’année dernière.

Dans le détail, le Maroc s’est classé comme étant la 5e meilleure destination de tourisme d’affaires sur le Continent, ayant abrité 26 événements internationaux. Le Royaume est devancé par l’Afrique du Sud qui se place sur la plus haute marche du podium avec 98 événements internationaux organisés sur son sol, suivi du Rwanda (32), du Kenya (29) et de l’Égypte (28). Faut-il préciser que le Maroc se classe en 62ème position s’agissant du classement mondial concocté par l’Association.

Classement des pays africains s’agissant du tourisme d’affaires en 2023. Source : ICCA

A y regarder d’un peu plus près, notamment au niveau des villes mondiales les plus prisées en matière d’organisation de congrès, le Maroc s’illustre avec Marrakech. Cette dernière peut se targuer d’avoir accueilli plus d’une quinzaine d’événements internationaux l’année dernière, dont les Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international du 9 au 15 octobre 2023, avec quelque 14 000 participants. De quoi s’adjuger la 143e place mondiale, ex aequo avec la capitale ghanéenne Accra.

A noter qu’en matière de tourisme d’affaires, les États-Unis occupent la plus haute marche du podium avec 690 événements internationaux organisés en 2023. S’ensuivent l’Italie (553), l’Espagne (505), la France (472) et l’Allemagne (463). Quant aux villes de congrès, Paris demeure en tête avec 156 événements internationaux organisés, devant Singapour (152), Lisbonne (151), Vienne (141) et Barcelone (139).