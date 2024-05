Centrale Automobile Chérifienne : des promotions en tout genre

La Centrale Automobile Chérifienne (CAC) et son réseau de concessionnaires répartis sur l’ensemble du territoire national, organisent depuis peu la deuxième édition du «Salon village auto». L’événement, qui a ouvert ses portes depuis le 1er mai, se poursuivra jusqu’au 15 juin prochain. Objectif : permettre à la clientèle de bénéficier d’offres promotionnelles très attractives.

Dans le cadre de ce «Village Auto», plusieurs marques du groupe CAC, dont Audi, Cupra, Seat, Skoda et Volkswagen en profitent pour proposer à leur clientèle une belle brochette d’offres promotionnelles accompagnées également d’offres de financement taillées sur mesure. «Notre Salon présente des marques qui se complètent. Il y en a pour tous les goûts, tous les segments, tous les prix et pour tous les types de clientèles», a précisé, à l’occasion d’une conférence de presse dédiée à la presse nationale, Allal Benjelloun.

L’occasion pour le Directeur général de la CAC de revenir plus en détail sur les performances commerciales du groupe qu’il dirige. «L’année 2023 était une année très mitigée pour le secteur. Les ventes ont battu de l’aile pour les raisons connues, relatives notamment à l’instabilité mondiale, au manque de stock de véhicules, à l’inflation généralisée des prix, à un accès au financement plus difficile… Bref, un contexte dans lequel CAC a réussi à tirer son épingle du jeu». Et pour cause ; puisque selon M. Benjelloun, CAC est parvenue à faire à fin 2023 une croissance positive de +9% et a figuré au 2ème rang du top 10 des entreprises nationales du secteur automobile.

Des résultats qui, selon le patron de CAC, sont à mettre sur le compte d’une politique axée sur le renforcement du réseau couvrant les principales villes du Royaume, auxquels il faut ajouter, entre autres le lancement de nouveaux produits, mais aussi des solutions de financement. Sans compter que la digitalisation, via la plateforme web «Volkswagen Group Morocco Fleet solutions», permet d’offrir à la clientèle des simulations de prix, accompagnées de plusieurs modes de financement.

Selon le staff de CAC, le client est mis au centre de toutes les préoccupations. En plus de lui proposer une large palette de services, l’objectif consiste surtout à lui offrir une expérience client inédite, à l’image des prestigieuses marques représentées, et de positionner l’expérience en showroom aux exigences et aux standards internationaux. Et Allal Benjelloun de renchérir : «la qualité client est, pour nous et pour nos concessionnaires, primordiale, nous ne sommes pas dans une démarche d’activité de volume et de gain des parts de marché, mais plutôt une démarche de qualité de service à l’image de la qualité de nos marques et de nos voitures».

Dans le détail, les offres promotionnelles relatives à cette deuxième édition du «Salon village auto» s’articuleront des Audi A4, A5, A6, Q2 et Q3, des Cupra Formentor, Leon et Ateca. Ajoutez-y les Seat Ibiza, Arona, Leon, Ateca et Tarraco et les Skoda Octavia, Karoq, Scala et Kamiq. Cerise sur le gâteau, les dernières nouveautés qui ont intégré la gamme des marques automobiles de CAC sont également de la fête et ne manqueront pas de faire tourner les têtes des aficionados du Q8 Hybride rechargeable, du tout nouveau Tiguan, du Touareg restylé, voire du Cupra Formentor hybride rechargeable et bien d’autres modèles.