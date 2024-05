Tourisme : Le Maroc 82e selon un classement du Forum économique mondial

Le secteur touristique mondial connaît une reprise notable cette année, marquée par une augmentation des arrivées internationales et une contribution significative au PIB mondial. Le Maroc, bénéficiant également de cette embellie, se trouve toutefois à la 82e place du classement mondial du secteur touristique, selon une étude publiée par le Forum économique mondial (FEM) le 21 mai 2024. Avec un score de 3,64, le Maroc devance la Tunisie (83e) et l’Algérie (98e).

L’Indice de développement des voyages et du tourisme (TTDI), introduit en 2022 par le FEM, évalue les performances de 119 pays en matière de développement durable et résilient du secteur du tourisme. Cet indice repose sur cinq dimensions, divisées en 17 sous-catégories et 102 indicateurs, qui couvrent l’environnement général du pays, les politiques touristiques, les infrastructures, les ressources naturelles et culturelles, ainsi que la durabilité environnementale.

En dépit de sa position dans le classement, le Maroc affiche une dynamique positive avec une augmentation significative des arrivées aux postes-frontières, incluant les Marocains résidant à l’étranger (MRE). Cependant, cette progression contraste avec les performances de certains pays voisins et d’autres économies en développement.

Parmi les 30 premiers pays du TTDI de 2024, 26 sont des économies à revenu élevé, principalement en Europe et en Asie-Pacifique. Les États-Unis, l’Espagne, le Japon, la France et l’Australie dominent grâce à un environnement commercial favorable, des politiques de voyage ouvertes et des infrastructures bien développées. Ces pays représentaient plus de 75 % du PIB du secteur V&T en 2022 et 70 % de sa croissance entre 2020 et 2022.

En Afrique du Nord, l’Égypte se classe 61e, surpassant le Maroc grâce à ses infrastructures et ses ressources culturelles attractives. L’Algérie, bien que derrière le Maroc au classement général, devance ce dernier en termes d’infrastructures et de services touristiques avec une note de 2,61 contre 2,31 pour le Maroc. Cela soulève des questions, car ces deux pays sont souvent considérés comme incomparables en matière d’infrastructures touristiques.

Il est également notable que des pays comme Chypre, Malte, l’Albanie et même l’Arabie saoudite surpassent le Maroc dans ce classement. Ces pays ne disposent pas des mêmes atouts touristiques naturels ni des infrastructures existantes comparables à celles du Maroc. Cette situation met en lumière les défis que le Royaume doit relever pour améliorer son positionnement mondial.

L’étude du Forum économique mondial souligne également que depuis 2019, 71 des 119 économies classées ont amélioré leurs scores. L’Arabie saoudite, par exemple, a montré la plus forte amélioration régionale depuis 2019. Les Émirats arabes unis se distinguent comme le pays le plus performant de la région et de la sous-région du Moyen-Orient, tandis que l’Égypte occupe la première place dans la sous-région de l’Afrique du Nord.

Pour le Maroc, bien que la crise sanitaire de la Covid-19 ait initialement freiné le secteur touristique, la reprise est en cours. Le Royaume a su développer ses infrastructures et dynamiser son secteur touristique, avec une valeur ajoutée qui a dépassé son niveau d’avant crise de 13,8 % au troisième trimestre 2023.

Néanmoins, les professionnels du secteur du tourisme et des voyages (T&T) doivent encore surmonter de nombreux défis, notamment des conditions commerciales moins favorables, des problèmes de sûreté et de sécurité, ainsi que des lacunes dans les infrastructures de transport et de tourisme. Pour améliorer son classement et tirer pleinement parti de ses ressources touristiques, le Maroc devra continuer à investir dans des infrastructures modernes, à promouvoir un environnement commercial favorable et à renforcer ses politiques de durabilité environnementale.