Tractafric Motors lance la marque Great Wall au Maroc

Tractafric Motors a officialisé le 30 mai courant dans le Royaume le lancement de la marque chinoise Great Wall Motor (GWM). Une nouvelle carte qui permet à la filiale du groupe Optorg de revoir à la hausse ses ambitions de développement dans le segment de la distribution automobile.

Dans le détail, GWM et Tractafric Motors, dont le partenariat reflète la montée en puissance des marques chinoises, ont de solides arguments en poche pour tisser leur toile dans le Royaume. Il n’y a qu’à voir leur fiche signalétique respective pour s’en convaincre. GMW (fondé en 1984) demeure l’un des constructeurs automobiles les plus importants de Chine. Spécialisé dans les SUV, les voitures de tourisme et les pick-up, il est l’un des constructeurs automobiles les plus importants de Chine, mettant la Recherche et le Développement (R&D) au cœur de sa stratégie. Justement, il dispose de 9 centres de R&D et de plusieurs plateformes industrielles sur le globe.

Quant à Tractafric Motors, cette filiale du groupe Optorg (dont Al Mada, est actionnaire) est spécialisée dans la distribution automobile. Précisément, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 313 millions d’euros à fin 2023, et compte 50 points de vente dans 25 pays dans la région MEA, notamment au Cameroun, au Maroc, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Sénégal et à Dubaï. Il faut ajouter à cela 14 filiales en propre, sans compter que cet opérateur automobile collabore avec 30 représentants indépendants qui distribuent des marques telles que BMW, Ford, Hyundai, Mercedes et Renault.

«Le lancement de GWM au Maroc représente un tournant décisif pour Tractafric Motors. En intégrant une marque innovante avec des modèles à la pointe de la technologie et adaptés aux besoins variés des consommateurs marocains, nous confirmons notre engagement envers l’innovation, la qualité, et la satisfaction client», a déclaré Younes El Aouad. Et le Directeur Général de Tractafric Motors d’ajouter : «GWM, avec ses technologies de pointe, son design moderne et ses motorisations hybrides et électriques, s’aligne parfaitement avec les tendances du marché et les attentes de plus en plus exigeantes du consommateur marocain».

Quid de la gamme de GWM au Maroc ?

GWM propose une gamme de modèles bien dans l’air selon M. El Aouad, dotée d’un design moderne, de technologies de pointe et de motorisations hybrides ou électriques. Concrètement, on retrouve la citadine Ora 03, qui promet une mobilité électrique de premier choix, hautement technologique et accessible. Ajoutez-y le SUV compact Haval Jolion HEV et le Haval H6, qui joue également dans la catégorie des SUV. Ces deux derniers sont disponibles respectivement à partir de 269 900 DH et 319 900 DH.

Sont attendus en juillet prochain, le Tank 300 qui vise les aventuriers et amateurs de sensations fortes. À moins de lui préférer le Tank 500, un grand SUV plus statutaire de 7 places. Les amateurs d’utilitaires légers n’ont pas été oubliés. Ils peuvent jeter leur dévolu sur le POER diesel, disponible en simple ou en double-cabine et équipé d’un 2,0 litres de 150 chevaux.

Et ce n’est pas tout puisque dans la continuité de ces lancements, Tractafric Motors projette de lancer en juillet prochain dans le Royaume WEY. Il s’agit d’une marque haut de gamme de véhicules tout-terrain lancée par GWM en 2017. Elle vise à offrir de luxueux SUV animés par des motorisations hybride-rechargeables et alliant puissance et efficience, dixit l’importateur. A noter que tous les modèles de la gamme GWM offrent une garantie de 6 ans.