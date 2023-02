Aéronautique. Ryad Mezzour vante les atouts du Maroc auprès des investisseurs

Ryad Mezzour a souligné, le 16 février à Casablanca, que le Maroc offre d’énormes opportunités aux investisseurs dans l’industrie aéronautique. Le ministre a indiqué que le royaume, un pays très compétitif, offre d’énormes opportunités aux investisseurs dans ce domaine, grâce notamment à une main d’oeuvre d’un grand talent. Ryad Mezzour a également mis en avant l’importance de la plateforme marocaine de l’industrie aéronautique, ajoutant que le Royaume est un exportateur de pièces et composants aéronautiques, avec un chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars et un taux d’intégration locale de plus de 40%.

Il a, en outre, souligné que la décarbonation de l’économie nationale occupe aujourd’hui une place importante dans la stratégie d’industrialisation du pays, dans la perspective de la mise en valeur des énergies renouvelables. Par ailleurs, Ryad Mezzour a relevé que l’Aerospace African Forum est un rendez-vous qui s’inscrit dans la durée et contribue à tisser les liens indispensables à la mise en œuvre d’une politique responsable et durable pour laquelle le Maroc est pleinement engagé. Pour rappel, l’Aerospace African Forum se veut la première grande plateforme de rencontres des décideurs de l’Afrique, du monde de l’aéronautique, de la défense et des mobilités durables, pour débattre et éclairer les enjeux du futur de l’aéronautique en Afrique.

