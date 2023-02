Alfa Romeo Tonale. Le diesel est désormais de la partie

Après son lancement avec une motorisation hybride courant 2022, Alfa Romeo revient sur le devant de la scène avec un Tonale animé par un moteur diesel. Une nouveauté qui vient fraîchement de faire son entrée dans le Royaume et qui devrait permettre à ce SUV compact premium de tisser sa toile dans son segment.

Nous en faisions écho dans un précédent article sur cette même plateforme digitale : le Tonale doit sceller le renouveau d’Alfa Romeo dans le juteux segment du C-SUV, contribuer à faire redécoller les ventes et surtout inscrire la marque dans l’ère de la mobilité propre. Justement, parlons-en ; dès sa sortie mondiale en juillet 2022, l’engin s’est vu proposé en deux motorisations hybrides légères au choix, à savoir un 1,5 litre essence turbocompressé décliné en 130 et en 160 chevaux, épaulé par un moteur électrique de 48 volts et de 15 kW.