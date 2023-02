Car Of The Year Morocco 2023. L’AIVAM lance la 4ème édition

Dans le cadre de sa mission de sensibilisation du public s’agissant du secteur automobile, l’Association des Importateurs de Véhicules Au Maroc (AIVAM), forte de la réussite de la troisième édition qui s’est déroulée début 2022, organise la quatrième édition du «Car Of The Year 2023» (COTY 2023) au Maroc. Faut-il préciser que cette manifestation est désormais inscrite dans l’agenda des évènements professionnels majeurs dont la vocation est de célébrer l’automobile dans le Royaume.

L’objectif d’un tel événement consiste à élire la voiture de l’année via un panel de journalistes et d’experts spécialisés dans l’automobile, histoire d’assurer une transparence et une équité à toutes les marques participantes. Dans le détail, le Jury de cette édition du COTY 2023 se compose de Moulay Ahmed Belghiti (Les Ecos) qui, par ailleurs, est le Président du Jury, de Jalil Bennani (Driverslife.ma), de Khadija Dinia (Myluxurylife.ma), de Mohamed Akisra (Le Matin), de Mehdi Laaboudi (Maxmag), de Leila Benjelloun (Golf du Maroc), d’Hicham Smyej (Medias24.com), d’Essam Chraibi (wandaloo.com), de Mourad KhezzariI (Gentlemen Driver), d’Hatim Bouazer (Leguideauto.ma), de Nabil Sbaï Tanji (Je veux acheter une voiture !) et de David Jérémie (Challenge).