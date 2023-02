Aziz Akhannouch : « Le Maroc engagé à renforcer son partenariat avec la BERD »

Le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch a reçu, le 16 février 2023 à Rabat, en présence de Mohcine Jazouli, Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques publiques, Odile Renaud-Basso, Présidente de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement ( BERD), accompagnée d’une délégation de l’institution bancaire.

La rencontre a été l’occasion de passer en revue les différents volets de la coopération entre le Maroc et la BERD, les deux parties ayant exprimé à cet égard leur satisfaction quant au niveau de coopération sur de nombreux projets de développement et projets d’infrastructures, ainsi que dans le cadre des partenariats établis avec les institutions publiques ou le secteur privé. On apprend que le Chef du Gouvernement a salué le dynamisme dont fait preuve la BERD en matière d’accompagnement du développement économique du Royaume, à travers la mobilisation d’investissements dans des secteurs diversifiés.