BERD. La présidente Odile Renaud-Basso en visite au Maroc

Odile Renaud-Basso, Présidente de la BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le développement), se rendra au Maroc du 15 au 17 février pour rencontrer des membres du gouvernement et des représentants du monde des entreprises et de la société civile.

Selon la BERD, Odile Renaud-Basso s’entretiendra notamment avec le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, la ministre de l’Économie et des Finances, gouverneure de la BERD, Nadia Fettah, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, et le ministre de l’Agriculture, Mohammed Sadiki. Au cours de sa visite, la Présidente de la BERD rencontrera également MM. Omar Kabbaj, Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et Abdelatif Mazouz, Président de la région Casablanca-Settat. Dans le cadre de discussions sur l’évolution des marchés financiers, Odile Renaud-Basso a en outre rendez-vous avec Nezha Hayat, Présidente de l’Autorité marocaine du marché des capitaux, ainsi qu’avec plusieurs hauts représentants des marchés.