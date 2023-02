Alerte. Fortes pluies orageuses et fortes chutes de neige jusqu’à vendredi dans ces régions

De fortes pluies parfois orageuses et de fortes chutes de neige sont attendues de mardi à vendredi dans plusieurs régions du Royaume, a annoncé mardi la Direction générale de la météorologie (DGM).



Ainsi, de fortes pluies parfois orageuses oscillant entre 20 et 40 mm concerneront, le mercredi de 7h00 à 21h00, les provinces d’Essaouira, Safi, Inzegane-Ait Melloul, Chtouka-Ait Baha, Agadir-Ida-Ou-Tane, Tiznit, Chichaoua, Taroudant, Guelmim et Sidi Ifni, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau orange. De fortes chutes de neige (30 à 80 cm) seront enregistrées de mardi à 18h00 à vendredi à 18h00, dans les provinces de Ouarzazate, Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Chichaoua, Midelt, Tinghir et Taroudant, a précisé la même source.