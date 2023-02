Industries culturelles. Lancement d’un incubateur pour booster le secteur

Baptisé « Kawaliss », cet incubateur des industries culturelles et créatives marocaines a été lancé à l’initiative de la Fondation HIBA en partenariat avec l’Union européenne.

Selon la Fondation Hiba, il s’agit d’un programme destiné à renforcer les capacités des acteurs culturels, les financer et les accompagner pour concrétiser leurs projets. La même source précise que cette initiative s’inscrit dans le cadre de son action pour promouvoir l’insertion professionnelle et l’entrepreneuriat culturel, artistique et créatif des jeunes qui concilie performance économique et impact social. Notons que « Kawaliss » sera déployé à travers un dispositif d’incubation complet s’étendant sur une période de six mois et permettant l’émergence et le développement d’initiatives dans quatre régions du Maroc: Souss-Massa, Fès-Meknès, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l’Oriental, explique la fondation. « Au total, 24 projets seront sélectionnés par an (6 projets par région) à la suite d’un appel à candidatures. Le premier appel à candidatures sera lancé en mars 2023 sur les réseaux sociaux de la Fondation HIBA et de l’Union européenne au Maroc », précise la fondateur.