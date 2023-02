BERD. Plus de 500 millions d’euros investis au Maroc en 2022

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a opéré une montée en régime de ses investissements au Maroc l’année dernière, avec un doublement de ses engagements, passant de 211 millions d’euros en 2021 à 528 millions d’euros en 2022 répartis sur 14 projets.

La BERD indique qu’elle a effectué un investissement record de 360 millions d’euros dans le secteur privé et de 170 millions d’euros en soutien à l’économie verte au Maroc, ajoutant que 58% des investissements réalisés allaient dans le sens de l’égalité des genres et d’une plus grande inclusion.