Gianni Infantino : « Le Mundialito passera à 32 équipes, à compter de 2025 »

Une nouvelle répartition par confédérations a été dévoilée par la FIFA, ce mardi 14 février, où l’Europe se taille la part du lion.

Ce mardi 14 février, un communiqué de la FIFA a détaillé le quota alloué à chaque fédération. Comme attendu, la plus grosse part du gâteau revient à l’Europe. L’UEFA enverra douze représentants au Mondial des clubs à partir de 2025. L’Amérique du Sud bénéficiera, pour sa part, de six places. Quatre places seront attribuées à la zone Concacaf (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes), à l’Afrique et à l’Asie. Enfin, une équipe de l’Océanie et une équipe du pays hôte de l’édition seront également présentes.

La Coupe du monde des clubs, une compétition à sept équipes, aura lieu tous les quatre ans, après sa dernière édition qui s’est déroulée en février lorsque le Real Madrid a remporté le trophée aux dépens de l’ambitieuse équipe saoudienne d’Al Hilal, grande révélation de cette 19è édition magistralement organisée par le Maroc. « La première édition aura lieu en 2025 », avait déclaré Infantino, à Doha, en conférence de presse lors de la Coupe du monde Qatar 2022. « Pendant ce créneau où dans le passé nous avions l’habitude d’avoir la Coupe des Confédérations et ce sera un peu plus long car il y a évidemment 32 équipes. « Mais ce seront les meilleures équipes du monde. Elles seront invitées à participer. Tous les détails seront développés en temps voulu, et nous déciderons également où cela se déroulera au cours des prochaines semaines ou des prochains mois en concertation avec toutes les parties prenantes.

« La FIFPRO a pris note avec surprise des décisions prises aujourd’hui par le Conseil de la FIFA concernant les calendriers internationaux des matches de football masculin et féminin qui pourraient avoir de graves conséquences et aggraver la pression sur le bien-être et l’emploi des joueurs », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Malgré un accord conclu par la FIFPRO avec la FIFA la semaine dernière selon lequel une négociation conjointe du calendrier international des matches aurait lieu avant le Congrès de la FIFA en mars 2023, ces décisions ont été prises unilatéralement sans consultation sérieuse, et encore moins en accord, avec les joueurs. »

Le Forum des ligues mondiales (WLF), une organisation représentant les ligues de football des associations professionnelles, a également critiqué l’annonce, affirmant qu’elle pourrait avoir des conséquences néfastes pour l’économie du football et le bien-être des joueurs. « Comme le calendrier est déjà surchargé, avec des compétitions de clubs nationales de longue date et des compétitions internationales en constante expansion, la décision de la FIFA crée le risque d’encombrement des matches, de nouvelles blessures de joueurs et d’une distorsion de l’équilibre compétitif », a-t-il déclaré dans un communiqué.

La FIFA a également annoncé une Coupe du Monde des Clubs féminine et un nouveau tournoi amical connu sous le nom de « FIFA World Series » qui est conçu pour permettre aux « équipes de différentes confédérations de s’affronter » dans la fenêtre internationale de mars pendant les années paires, tandis que les mois de septembre et d’octobre les fenêtres internationales seront fusionnées pour former une seule période de quatre matchs. L’organisation a enregistré des revenus de 7,5 milliards de dollars et prévoit une croissance de 11 milliards de dollars alors qu’Infantino envisage un nouveau cycle de quatre ans qui culminera avec la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. « Nous sommes convaincus du pouvoir du football », a ajouté le président de la FIFA. « Nous sommes convaincus que le football deviendra le sport numéro un en Amérique du Nord. Peut-être le numéro deux pour commencer et ensuite avec le temps… mais nous sommes convaincus de la puissance de notre sport. Plus nous générons de revenus, plus nous aurons les moyens de réinvestir dans ce sport.

La Coupe du monde 2026 « sera incroyable en Amérique du Nord. Trois immenses pays – le Mexique, les États-Unis, le Canada – organisent l’évènement. 48 équipes, 50% de plus passant de 32 à 48, plus de matchs, les revenus vont augmenter en termes de diffusion, de parrainage et en termes de billetterie et d’accueil.