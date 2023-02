SM le Roi s’entretient avec le Président Ali Bongo Ondimba et remet un don de fertilisants au profit d’agriculteurs gabonais

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a eu, mercredi au Palais présidentiel à Libreville, un entretien avec Son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, Président de la République gabonaise.



Cet entretien, élargi par la suite au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à la ministre déléguée auprès du ministre gabonais des Affaires étrangères, Yolande Nyonda et au secrétaire général de la Présidence de la République du Gabon, Jean-Yves Teale, a été l’occasion de souligner l’importance des relations profondes, riches et solidement ancrées entre le Maroc et le Gabon, ainsi que les liens forts de fraternité et de solidarité entre les deux peuples.

Lire aussi | BERD. La présidente Odile Renaud-Basso en visite au Maroc