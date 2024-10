Al Barid Bank enregistre une forte progression au premier semestre 2024

Al Barid Bank a dévoilé des résultats en forte progression au premier semestre 2024, marqués par une hausse notable de ses principaux indicateurs financiers.

Le Produit Net Bancaire (PNB) s’est établi à 1,47 milliard de dirhams, en augmentation de 54,1 % par rapport à la même période en 2023. Cette croissance est due à une amélioration de la marge d’intérêts de 15,6 %, de la marge sur commissions de 8,2 % et à une hausse de 321,5 % du résultat des activités de marché.

Le Résultat Brut d’Exploitation a atteint 711,3 millions de dirhams, enregistrant une évolution significative de 420,7 millions de dirhams par rapport à juin 2023.

Le Résultat Net de la banque s’est quant à lui élevé à 401,4 millions de dirhams, marquant une hausse impressionnante de 299,3 % en comparaison avec l’exercice précédent.

Ces résultats reflètent l’efficacité du plan stratégique lancé par Al Barid Bank en 2023 pour la période 2023-2026. Ce plan vise à soutenir une croissance durable, offrir un accompagnement différencié à ses clients et contribuer aux projets nationaux.

Le tournant Nejjar

Rappelons que depuis le 2 janvier 2023, Amine Nejjar a pris ses fonctions entant nouveau président du directoire d’Al Barid Bank. Ce dernier avait été nommé à l’issue d’une réunion du Conseil de Surveillance de la banque tenue le 30 novembre 2022.

Amine Nejjar, avant sa nomination, était conseiller auprès de Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce. Issu du secteur bancaire et financier, il a exercé diverses fonctions de responsabilité dans plusieurs grandes institutions bancaires marocaines. Il a notamment été à la tête de Wafa Immobilier en tant que Président du Directoire, filiale d’Attijariwafa bank. De plus, jusqu’en 2010, il a occupé le poste de Directeur Général Adjoint, en charge du Pôle Commercial, au sein du CIH.